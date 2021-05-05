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Матч «Локомотива» с «Динамо» обслужит Кукуян. Встречу «Спартака» с «Химками» — Безбородов

Матч «Локомотива» с «Динамо» обслужит Кукуян. Встречу «Спартака» с «Химками» — Безбородов
Футбол / РПЛ 0
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Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал имена арбитров, которым предстоит работать на матчах 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Ротор»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Зенит»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Эдуард Малый.

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