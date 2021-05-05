Уткин: «Оренбургу» верить нельзя, но у него есть бюджет. А что есть у «Крыльев Советов»?

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации «Оренбурга», который претендует на выход в РПЛ, однако, согласно регламенту, не может там играть. Клубы уже проголосовали против включения команды в состав лиги.



«Конечно, «Оренбургу» верить нельзя. Команда уже лет пять с переменным успехом пробивается в Премьер-Лигу, почему, интересно, именно к следующему году они выстроят стадион? Но в этой истории масса подтекстов. Первое. Если мы говорим о голосовании клубов, то у клубов Премьер-Лиги как сообщества есть заветная мечта: как бы сделать так, чтоб никто не вылетал. А недопущение «Оренбурга» в сложившейся ситуации в сухом остатке, скорее всего, приведёт к тому, что прямой вылет сузится до одной команды. Это разве не повод для дополнительного единства клубов? Повод. Как и воспоминания о «Тамбове», на который, как вы помните, клубы скидывались, чтобы клуб доиграл чемпионат. Тоже повод следовать регламенту добуквенно.



Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал — и про себя хохочу). Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем «Оренбург» хуже «Крыльев Советов». У «Оренбурга» вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у «Крыльев Советов»?



Может, «Оренбург» с фингарантиями-то понадёжней будет? Но самое весёлое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный «Оренбург» просит допустить его в турнир «в виде исключения». Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона — это не исключение. Как раз это и есть правило. А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради чемпионата мира, например. Может, стадион в Самаре — заслуга клуба? Да нет. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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