Уткин: «Оренбургу» верить нельзя, но у него есть бюджет. А что есть у «Крыльев Советов»?

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации «Оренбурга», который претендует на выход в РПЛ, однако, согласно регламенту, не может там играть. Клубы уже проголосовали против включения команды в состав лиги.
«Конечно, «Оренбургу» верить нельзя. Команда уже лет пять с переменным успехом пробивается в Премьер-Лигу, почему, интересно, именно к следующему году они выстроят стадион? Но в этой истории масса подтекстов. Первое. Если мы говорим о голосовании клубов, то у клубов Премьер-Лиги как сообщества есть заветная мечта: как бы сделать так, чтоб никто не вылетал. А недопущение «Оренбурга» в сложившейся ситуации в сухом остатке, скорее всего, приведёт к тому, что прямой вылет сузится до одной команды. Это разве не повод для дополнительного единства клубов? Повод. Как и воспоминания о «Тамбове», на который, как вы помните, клубы скидывались, чтобы клуб доиграл чемпионат. Тоже повод следовать регламенту добуквенно.
Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал — и про себя хохочу). Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем «Оренбург» хуже «Крыльев Советов». У «Оренбурга» вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у «Крыльев Советов»?
Может, «Оренбург» с фингарантиями-то понадёжней будет? Но самое весёлое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный «Оренбург» просит допустить его в турнир «в виде исключения». Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона — это не исключение. Как раз это и есть правило. А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради чемпионата мира, например. Может, стадион в Самаре — заслуга клуба? Да нет. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 5 мая 2021
-
17:24
-
17:23
-
17:00
-
16:56
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:18
-
16:14
-
16:05
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:23
-
13:15
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:21
-
12:08