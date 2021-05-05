Клубы Серии C и Серии D исключат из Кубка Италии

Со следующего сезона изменится формат Кубка Италии, сообщает Calcio e Finanza.

На заседании Совета лиги было решено изменить формат турнира, сократив число участников до 40 клубов. В Кубке Италии больше не будут принимать участие клубы из Серии С и Серии D. Старт турнира запланирован на 15 августа.



До сезона-2020/2021 общее количество команд, участвующих в Кубке Италии, составляло 78, среди которых девять было из Серии D, 29 — из Серии C, 20 — из Серии B и 20 — из Серии A.

Кубок Италии по футболу состоялся впервые в 1922 году. Финал Кубка Италии проводится в Риме. Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выиграл трофей 13 раз. В финале сезона-2020/2021 туринцы сыграют с «Аталантой», встреча состоится 19 мая.