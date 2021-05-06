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«Манчестер Юнайтед» выбил «Рому» из Лиги Европы, несмотря на поражение в ответном матче

«Манчестер Юнайтед» выбил «Рому» из Лиги Европы, несмотря на поражение в ответном матче
Футбол / Лига Европы 0
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В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии, которую возглавил Феликс Брих.

Счёт в матче открыл «Манчестер Юнайтед». На 39-й минуте гол забил Эдинсон Кавани. На 57-й минуте «Рома» сравняла счёт усилиями Эдина Джеко, а спустя ещё три минуты гол забил Бриан Кристанте. На 68-й минуте нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани оформил дубль, сравняв счёт. Но последнее слово в матче всё равно осталось за хозяевами, на 83-й минуте гол забил Никола Залевский.

Первая встреча команд состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой «МЮ» со счётом 6:2. Таким образом, «красные дьяволы», даже несмотря на поражение в ответной встрече, выходят в финал Лиги Европы, победив по сумме двухматчевого противостояния со счётом 8:5.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2021, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Кавани – 39'   1:1 Джеко – 57'   2:1 Кристанте – 60'   2:2 Кавани – 68'   3:2 Залевский – 83'
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