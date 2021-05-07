УЕФА объявил о готовности применить санкции к клубам, не вышедшим из Суперлиги

УЕФА сегодня выступил с официальным заявлением о мерах, предпринятых после попытки некоторых клубов создать Европейскую Суперлигу.



«Ювентус», «Барселона» и «Реал» до сих пор не объявили о своём выходе из Суперлиги. УЕФА в своём заявлении коснулся темы санкций, которые могут быть применены к данным клубам.



«УЕФА оставляет за собой все права принимать любые меры, которые сочтёт необходимыми, против тех клубов, которые до сих пор отказываются выйти из так называемой «Суперлиги». Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА», — говорится в заявлении организации.



Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено 18 апреля 2021 года. 20 и 21 апреля девять клубов объявили о выходе из турнира.

УЕФА опубликовал вердикт в отношении девяти клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге