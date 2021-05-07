УЕФА опубликовал вердикт в отношении девяти клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге

УЕФА выступил с официальным заявлением о мерах, предпринятых после попытки некоторых клубов создать Европейскую Суперлигу.



«В духе примирения и на благо европейского футбола девять из 12 клубов, участвовавших в так называемом проекте Суперлиги» представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», в которой изложена позиция клубов, включая их обязательства на клубные турниры УЕФА, а также на национальные клубные соревнования.

Эти девять клубов признают и соглашаются с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и приносят извинения болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам, другим европейским клубам и УЕФА.



— каждый клуб безоговорочно признаёт и принимает обязательный характер Устава УЕФА, будет участвовать в клубных турнирах УЕФА каждый сезон, в который клуб квалифицируется по спортивным качествам.



— вновь присоединятся к Европейской ассоциации клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.



— предпримут все шаги для прекращения контактов с Суперлигой.



— в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму € 15 млн, которое будет использовано на благо детей, молодёжи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию.



— будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон, которые будут перераспределены.



— соглашаются на наложение значительных штрафов, если они хотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (€ 100 млн) или если они нарушают любое другое обязательство, которое они взяли на себя в Декларации обязательств клуба (€ 50 млн).



Клубы также подтвердили согласие с новым форматом Лиги чемпионов, стартующим с 2024 года», — говорится в официальном пресс-релизе организации.