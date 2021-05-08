Дзюба не попал в состав «Зенита» на матч 29-го тура РПЛ с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Зенит».
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулёв, Жирков, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
«Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно стал чемпионом России. «Уфа» (21) находится на 15-м месте.
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