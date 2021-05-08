«Таких сценариев не пишут!» Корниленко — о возвращении на поле и голе за «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о своём прощальном матче, который он провёл сегодня. Форвард вышел на поле во встрече против «Краснодара-2».
«Сначала мой сын сделал первый удар по мячу, о чём я долго мечтал, а моя супруга наблюдала за этим, и я видел слёзы счастья на её глазах. Дальше всё было как в сказке: команда показала прекрасный футбол и выиграла, а перед выходом на замену увидел баннер болельщиков, такого ещё не видел никогда: им большое спасибо, они реально крутые. В конце забил гол — это было уже за гранью, таких сценариев не пишут! Поэтому мы домой — отмечать!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в матче 41-го тура «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Краснодар 2» со счётом 6:0. Самарский клуб набрал 98 очков в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги, обеспечив себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон.
Сергей Корниленко провёл свой последний матч в карьере, сумев отличиться на 84-й минуте. Белорус не играл два года до этого момента. В настоящий момент Корниленко работает спортивным директором «Крыльев Советов».
- 8 мая 2021
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