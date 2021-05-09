Семак — о 16-летних игроках в «Зените»: очень маловероятно. Есть «Зенит-2», молодёжка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание юношеской командой питерцев чемпионства ЮФЛ-2.

«Прежде всего хочу поздравить команду из ЮФЛ-2, игроков и тренерский штаб. Молодцы, хорошее достижение. Что касается главной команды, то очень маловероятно — есть «Зенит»-2, молодёжка. Мы следим в первую очередь за этими командами. Привлекаем из них тех, кто достоин работать с основным составом. В клубе есть тренерский совет: мы встречаемся и смотрим на подрастающее поколение, чтобы выработать правильную стратегию развития», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

По итогам 24-го тура Юношеской футбольной лиги санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом в дивизионе для игроков до 16 лет. «Зенит» набрал 69 очков, одержав победу в 23 матчах и проиграв лишь однажды.



Петербургская команда стала первым чемпионом в истории ЮФЛ-2. Сезон ЮФЛ-2, в котором костяком команд стали футболисты 2004 года рождения, стартовал 19 сентября 2020 года.