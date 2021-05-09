ЦСКА – «Краснодар». Видеообзор матча 29-го тура чемпионата России
В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1. В составе победителей забивали Чидере Эджуке, Фёдор Чалов и Марио Фернандес. Единственный гол за «Краснодар» забил Виктор Классон.
Видеообзор матча 29-го тура чемпионата России ЦСКА – «Краснодар».
ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От зоны еврокубков армейцев отделяют 2 очка. «Краснодар», в свою очередь, набрав 38 очков, находится на одиннадцатом месте.
В заключительном туре чемпионата России ЦСКА встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» проведёт матч с «Ростовом». Обе встречи пройдут 16 мая.
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