Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сассуоло» обыграл «Дженоа» и вернулся на седьмое место в турнирной таблице

«Сассуоло» обыграл «Дженоа» и вернулся на седьмое место в турнирной таблице
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия) и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Маурицио Мариани.

На 14-й минуте нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори открыл счёт, закрутив мяч в правый угол ворот. На 28-й минуте полузащитник генуэзского клуба Миха Зайц, казалось бы, сравнял счёт — но арбитр встречи после консультации с системой VAR отменил взятие ворот из-за фола в атаке. На 66-й минуте форвард гостей Доменико Берарди удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись ошибкой защитника. Ближе к концовке встречи защитник «Дженоа» Давиде Дзаппакоста сократил разрыв в счёте, красивым ударом поразив верхний угол.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Сассуоло» — 2:1.

Узбекистанский нападающий хозяев Эльдор Шомуродов вышел на замену на 46-й минуте.

«Дженоа», набрав 36 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (56) располагается на седьмой строчке.

Италия - Серия А. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Распадори – 14'   0:2 Берарди – 66'   1:2 Дзаппакоста – 85'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021