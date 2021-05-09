«Сассуоло» обыграл «Дженоа» и вернулся на седьмое место в турнирной таблице

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия) и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Маурицио Мариани.
На 14-й минуте нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори открыл счёт, закрутив мяч в правый угол ворот. На 28-й минуте полузащитник генуэзского клуба Миха Зайц, казалось бы, сравнял счёт — но арбитр встречи после консультации с системой VAR отменил взятие ворот из-за фола в атаке. На 66-й минуте форвард гостей Доменико Берарди удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись ошибкой защитника. Ближе к концовке встречи защитник «Дженоа» Давиде Дзаппакоста сократил разрыв в счёте, красивым ударом поразив верхний угол.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Сассуоло» — 2:1.
Узбекистанский нападающий хозяев Эльдор Шомуродов вышел на замену на 46-й минуте.
«Дженоа», набрав 36 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (56) располагается на седьмой строчке.
- 9 мая 2021
-
15:53
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
14:43
-
14:33
-
14:22
-
14:01
-
13:55
-
13:28
-
13:25
-
13:08
-
12:55
-
12:52
-
12:42
-
12:24
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:29
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:32