«Сассуоло» обыграл «Дженоа» и вернулся на седьмое место в турнирной таблице

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия) и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Маурицио Мариани.



На 14-й минуте нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори открыл счёт, закрутив мяч в правый угол ворот. На 28-й минуте полузащитник генуэзского клуба Миха Зайц, казалось бы, сравнял счёт — но арбитр встречи после консультации с системой VAR отменил взятие ворот из-за фола в атаке. На 66-й минуте форвард гостей Доменико Берарди удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись ошибкой защитника. Ближе к концовке встречи защитник «Дженоа» Давиде Дзаппакоста сократил разрыв в счёте, красивым ударом поразив верхний угол.



Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Сассуоло» — 2:1.



Узбекистанский нападающий хозяев Эльдор Шомуродов вышел на замену на 46-й минуте.



«Дженоа», набрав 36 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (56) располагается на седьмой строчке.