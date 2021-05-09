«Валенсия» разгромила «Вальядолид», Черышев отдал голевую передачу

В матче 35-го тура испанской Примеры «Валенсия» переиграла «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 3:0.

В концовке первого тайма счёт открыл нападающий «Валенсии» Макси Гомес, ему ассистировал защитник Хосе Луис Гайя. В начале второго тайма Гомес оформил дубль, голевую передачу отдал полузащитник валенсийской команды Карлос Солер. На 89-й минуте «Валенсия» довела счёт до разгромного — гол забил защитник Тьерри Коррея с передачи российского полузащитника Дениса Черышева, который вышел на поле на 77-й минуте.

«Валенсия» в 35 матчах набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (31) находится на 17-м месте.