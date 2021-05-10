Лопетеги: грустно за игроков «Севильи». Итог матча с «Реалом» оставляет горький осадок

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги отреагировал на ничейный исход встречи 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:2).

«Потеря двух очков в матче с «Реалом» оставляет горький осадок. Я не помню сейвов нашего голкипера и каких-либо явных голевых моментов у соперника. В играх с «Реалом» не стоит прижиматься к своим воротам, иначе это приводит к плачевному результату.

Сейчас больше важно психологическое состояние игроков «Севильи» после такого обидного итога. Мне очень грустно за них. Для нас было важно победить «Реал» на выезде. Сейчас у меня лишь гордость за своих ребят. Никаких упрёков. Игра была действительно сложной.

Пенальти? Если он был назначен – значит, он чистый. Сейчас я не могу вам сказать с уверенностью, как трактовать игру рукой. Подобный момент уже случался с нами и тогда, наказания не последовало», — цитирует Лопетеги Marca.

«Севилья» набрала 71 очко и занимает четвёртое место в таблице Примеры. «Реал» (75) занимает второе место. Мадридцы опережают «Барселону» (75) по личным встречам.