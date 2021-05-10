Зидан выступил с критикой судейства после матча «Реал» — «Севилья»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал работу судьи в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который завершился вничью – 2:2.
«Я ничего не понимаю. Если есть игра рукой у Милитао, то следует также трактовать и момент с футболистом «Севильи». Меня не убедило объяснение судьи. Я никогда не говорю о рефери, но сегодня я зол.
Мы заслужили большего, потому что вторая половина матча в исполнении игроков «Реала» была более зрелищной. Тем не менее, мы будем сражаться до конца», — цитирует Зидана Football Espana.
«Севилья» набрала 71 очко и занимает четвёртое место в таблице Примеры. «Реал» (75) занимает второе место. Мадридцы опережают «Барселону» (75) по личным встречам.
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