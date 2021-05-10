Алекс Крал: прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался о выступлении команды в Российской Премьер-Лиге.



«В сравнении с предыдущим сезоном этот — диаметрально противоположный. Видно, что команде, в которой полно молодых игроков, было нужно время. Прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед клубом, решившим сделать ставку на молодых футболистов и молодого тренера. Мы боремся за второе место, и ситуация в наших руках.



С тех пор как я пришёл в «Спартак», нашей целью всегда было чемпионство. Давление со стороны болельщиков и руководства — очень серьёзное. Но мы также примем второе место, это был бы успех. Хотя в следующем сезоне наши запросы будут выше», — цитирует Крала Sport.cz.



«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы в сегодняшнем матче с «Химками» красно-белые поднимутся на вторую строчку.

На столетие «Спартак» возглавит тренер-ноунейм? 5 причин, почему клуб выбрал Руя Виторию Чем он удобнее Жардима и как «Спартак» будет жить при новом тренере. Все инсайды о красно-белых.