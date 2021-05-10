Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алекс Крал: прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед «Спартаком»

Алекс Крал: прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался о выступлении команды в Российской Премьер-Лиге.

«В сравнении с предыдущим сезоном этот — диаметрально противоположный. Видно, что команде, в которой полно молодых игроков, было нужно время. Прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед клубом, решившим сделать ставку на молодых футболистов и молодого тренера. Мы боремся за второе место, и ситуация в наших руках.

С тех пор как я пришёл в «Спартак», нашей целью всегда было чемпионство. Давление со стороны болельщиков и руководства — очень серьёзное. Но мы также примем второе место, это был бы успех. Хотя в следующем сезоне наши запросы будут выше», — цитирует Крала Sport.cz.

«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы в сегодняшнем матче с «Химками» красно-белые поднимутся на вторую строчку.

На столетие «Спартак» возглавит тренер-ноунейм? 5 причин, почему клуб выбрал Руя Виторию
Чем он удобнее Жардима и как «Спартак» будет жить при новом тренере. Все инсайды о красно-белых.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021