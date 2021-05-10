Алекс Крал: прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался о выступлении команды в Российской Премьер-Лиге.
«В сравнении с предыдущим сезоном этот — диаметрально противоположный. Видно, что команде, в которой полно молодых игроков, было нужно время. Прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу перед клубом, решившим сделать ставку на молодых футболистов и молодого тренера. Мы боремся за второе место, и ситуация в наших руках.
С тех пор как я пришёл в «Спартак», нашей целью всегда было чемпионство. Давление со стороны болельщиков и руководства — очень серьёзное. Но мы также примем второе место, это был бы успех. Хотя в следующем сезоне наши запросы будут выше», — цитирует Крала Sport.cz.
«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы в сегодняшнем матче с «Химками» красно-белые поднимутся на вторую строчку.
- 10 мая 2021
-
17:28
-
17:26
-
17:15
-
17:13
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:47
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:49
-
15:47
-
15:37
-
15:23
-
15:15
-
14:57
-
14:40
-
14:39
-
14:24
-
13:55
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
12:55
-
12:52
-
12:29