На столетие «Спартак» возглавит тренер-ноунейм? 5 причин, почему клуб выбрал Руя Виторию

Чем он удобнее Жардима и как «Спартак» будет жить при новом тренере. Все инсайды о красно-белых.

Эпопея с новым тренером «Спартака» близка к завершению. Клуб должен подписать контракт с Виторией. Сначала о том, что именно Руй основной кандидат на пост главного тренера красно-белых, сообщил «Чемпионат», а вчера это подтвердили журналисты из португальской «OJoga». Для российского болельщика приглашение португальца может показаться странным – по факту клуб берёт тренера-ноунейма из Саудовской Аравии. Да, специалист добился успехов с «Бенфикой», но в России за ней особо не следят, а уходил он оттуда на фоне сильно провисших результатов. Рассказываем, почему боссы красно-белых остановились именно на этой кандидатуре.

Руй Витория — главный кандидат на пост тренера «Спартака». Что об этом надо знать Огорчал «Зенит» и радовал Акинфеева. Витория уже был связан с Россией.

1. Лояльность

По нашей информации, в клубе не обращали внимания не последнее место работы Витории в Саудовской Аравии (там он возглавлял «Аль-Наср»). Ключевым фактором стала готовность тренера вписаться в спортивную систему «Спартака». В клубе больше не хотят, чтобы наставник рассказывал руководству, как должна работать система. Есть задача сделать наоборот – тренер должен подстраиваться под структуру.

2. Отсутствие революций

«Спартаку» сейчас не нужны революции с составом, и Витория готов работать с нынешними игроками. Усиление, конечно, возможно, но от Руя не стоит ждать конкретного списка с фамилиями «на вход». Конечно, португалец будет запрашивать футболистов на конкретные позиции и обсуждать его с трансферным комитетом. Но сами фамилии будет предлагать клуб. Далеко не все кандидаты на место Доменико Тедеско были готовы к такому формату работы. Например, Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес хотели работать только после качественного усиления состава. Но революций ждать не стоит.

Балласт или скрытые резервы? Кто из арендников ещё пригодится «Спартаку» Их не огорчит отъезд Тедеско из России.

3. Деньги

Витория – достаточно бюджетный вариант для «Спартака». Директор клуба по связям с общественностью ранее уже заявлял, что 4,5 млн евро (такие цифры приводили коллеги из Португалии) платить новому тренеру не будут. Не будет у тренера в «Спартаке» и восьми помощников – об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу. Речь идёт лишь о трёх-четырёх новых людях в штабе – и расходы на него будут не больше, чем на штаб Доменико Тедеско. А вот запросы у Жардима были гораздо больше – около шести миллионов евро. Дороже стоит и главный тренер «Лиона» Руди Гарсия – его тоже сватали в «Спартак».

4. Стиль игры

Делать прогнозы, как «Спартак» заиграет при Витории – дело неблагодарное и даже бесполезное. Но, обсуждая кандидатуру португальца, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов обращал внимание на компактность, прессинг и агрессивный футбол команд португальца. Получится ли так же в «Спартаке» – большой вопрос, но очевидно, что в клубе смотрели на тренерскую философию кандидатов. Отчасти именно поэтому отвалился и вариант с Индржихом Трпишовски (главным в чешской «Славии») – у него гораздо больше упора на физику (что в том числе требует и покупки других исполнителей) или Рафаэлем Бенитесом – его футбол можно назвать более примитивным.

Промес не улучшил структуру «Спартака». В следующем сезоне команде нужна новая «десятка» А Квинси стоит вернуть на левый фланг – там от него будет больше остроты.

5. Работа с молодёжью

«Спартак» всегда заявлял о важности прогресса своих воспитанников. Здесь за португальца говорит статистика: при нём в «Бенфике» раскрылись Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш, Рубен Диаш и Виктор Линделёф. В «Спартаке» явно рассчитывают на такой же эффект.

Вопросы к приглашению всё равно остаются. Это и деградация результатов после первого сезона, и новая схема в четыре защитника: команды Витории играли именно так, а Тедеско выстраивал систему с тремя центральными. Да и топ-тренером «под чемпионство» назвать Виторию сложно. Но логика и объяснения решения «Спартака» понятны.