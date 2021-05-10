«Марадона иркутский». Глушаков сфотографировался с Ещенко

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков перед матчем со «Спартаком» выложил на своей странице в «Инстаграме» фото с защитником красно-белых Андреем Ещенко.

«Марадона иркутский», — подписал фото Глушаков.

Напомним, Денис Глушаков выступал в составе красно-белых в период с 2013 по 2019 год. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. Отвечает за VAR Николай Волошин, ему помогает Николай Ерёмин.



«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.