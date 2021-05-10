Директор по связям с общественностью «Спартака» попал в реанимацию после избиения

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов был доставлен в больницу после избиения, сообщает «Спорт-экспресс».
Фетисов находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
28 июня 2020 года, перед началом сезона, предыдущий директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост. В июле департамент возглавил Антон Фетисов.
Антон Фетисов родился 12 марта 1979 года. До «Спартака» работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
- 10 мая 2021
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