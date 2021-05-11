Червиченко рассказал, чем ему запомнится работа Тедеско в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прощании красно-белых с главным тренером Доменико Тедеско, а также рассказал, чем ему запомнится работа специалиста.
«Что касается прощания с Тедеско, это было неплохо. Начал вспоминать и не смог вспомнить тренера, который нормально и спокойно уходил. Тедеско — чуть ли не первый тренер, который ушёл сам, спокойно. Наверное, вслед ничего плохого говорить не будут. Единственное, немного резанули его танцы и пляски. Дело ещё не сделано. Махания руками и все эти вещи лучше было бы перенести на конец сезона. А то махали-махали руками и случайно счастье смахнули. Два матча счастье было, в третьем же может и мимо пролететь.
Тедеско, как и Эмери, великолепно смотрелся на бровке. При Доменико «Спартак» стал строгим, суровым: тотальный прессинг по всему полю. Я думал, когда же у команды закончится топливо и они начнут подсаживаться, но в большинстве случаев они могли выдерживать до конца матча: держать хорошую скорость и темп. Этим мне запомнится работа Тедеско. Команда была физически готова. Конечно, где-то были спады, но в большинстве случаев команда была неплоха», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 11 мая 2021
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