Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов назвал состав на товарищеские матчи с Болгарией и Сербией, в список вошли 27 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калиниград); Виталий Ботнарь («Торпедо», Москва); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Павел Маслов («Спартак», Москва), Вадим Карпов (ЦСКА, Москва), Данила Хотулёв («Зенит-2», Санкт-Петербург), Данила Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик», Нижнекамск), Данил Степанов («Ротор», Волгоград), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА, Москва), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Владислав Карапузов («Динамо», Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

Сборная России начнет подготовку 29 мая, затем вылетит в Софию, где 3 июня сыграет против Болгарии, а 6 июня в Белграде встретится с Сербией.