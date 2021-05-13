Диего Симеоне объяснил, почему не будет смотреть матч «Реала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 36-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:1), а также признался, что не намерен смотреть ближайшую встречу мадридского «Реала».



«Мы знали, что нам нужно победить соперника, который очень здорово играет на выезде. У нас получился отличный первый тайм. Второй тоже, но из-за гола «Сосьедада» концовка получилась напряжённой, хоть мы этого и не заслуживали.



Буду ли смотреть матч «Гранада» — «Реал»? Я уже говорил на прошлой неделе, что нервничал, наблюдая за конкурентами. Представьте, если я буду так переживать каждую неделю. Лучше не буду смотреть этот матч, а после узнаю, чем всё закончилось», — приводит слова Симеоне Marca.



«Атлетико», набрав 80 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв «матрасников» от «Барселоны» составляет четыре очка, а от «Реала», который ещё не сыграл свой матч в этом туре, — пять очков.

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