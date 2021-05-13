«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2021/2022

Лондонский «Челси» официально презентовал новую домашнюю форму на сезон-2021/2022.
Комплект имеет яркий синий цвет с жёлтыми полосками по бокам. На форму нанесён двойной принт — шашечный (слева) и зигзагообразный (справа). Домашний комплект вдохновлён дизайнами движения оп-арт — оптическое искусство, которое было широко распространено во второй половине XX века.
Фото: chelseafc.com
«Эта форма самая привлекательная и уникальная среди всех, которые я носил. Думаю, она станет хитом среди болельщиков во всём мире. Нравится, что форма экологична, важно помнить о влиянии на окружающую среду», — заявил полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт.
Пост с презентацией доступен в "твиттере" «Челси».
Комплект изготовлен из 100% переработанного полиэстера, сделанного из пластиковых бутылок.
Домашняя форма «Челси» сезона-2021/2022 будет впервые использоваться 15 мая в финале Кубка Англии против «Лестера».
- 13 мая 2021
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