Матч за Суперкубок России может пройти в Калининграде

Стадион «Калининград», расположенный в одноимённом городе, претендует на проведение матча за Суперкубок России между победителем чемпионата России «Зенитом» и Кубка России «Локомотивом», сообщает министерство спорта Калининградской области.



Калининградская область направила заявку в Российский футбольный союз. В пользу самого западного города страны говорит тот факт, что летом планируется замена травяного газона. К середине июля поле планируют довести до идеального состояния. Предварительные даты матча за Суперкубок страны — 17 либо 18 июля.



Суперкубок России проводится с 2003 года. В нём участвуют чемпион и обладатель Кубка страны. В матче Суперкубка России в 2021 «Зенит» и «Локомотив» разыграют трофей уже в третий раз подряд. В 2020 году в матче за Суперкубок России встречались чемпион и обладатель Кубка «Зенит» и серебряный призёр чемпионата «Локомотив». Матч за звание обладателя трофея прошёл 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу питерцев. В матче за Суперкубок России – 2019 сыграли чемпион («Зенит») и обладатель Кубка («Локомотив»). Матч состоялся 6 июля на стадионе «ВТБ Арена», победителем стал «Локомотив» (3:2).



Стадион «Калининград» принимал матчи ЧМ-2018, встречи сборной России. «Локомотив» дважды играл на этой арене против «Балтики».

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