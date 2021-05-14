Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хватит звать Акинфеева! Почему Смолов не в сборной? Драма в финале Кубка. Новый «Наш Чемп»

Хватит звать Акинфеева! Почему Смолов не в сборной? Драма в финале Кубка. Новый «Наш Чемп»
Футбол / РПЛ 0

Очень серьёзный выпуск подкаста «Наш Чемп». Евгений Марков и Николай Семаков разбирают состав сборной России на Евро-2020, анонсируют финальный тур РПЛ и говорят про «Оренбург» и другие клубы, от которых больно.

Также в выпуске – итоги предыдущего конкурса и условия нового. Присылайте свои стихотворения про локальную футбольную звезду, и мы выберем лучшее.

Полезные ссылки:
Канал Евгения Маркова про путешествия и журналистику.
Репортаж Маркова с финала Кубка.
«Инстаграм» Николая Семакова.
Футбольный мерч Николая.

Таймкоды:
00:00 – Сегодня говорим не про РПЛ!
1:40 – Женя ездил на Финал Кубка в Нижний. Как там?
7:44 – «Локомотив» душит лучше всех в лиге, будущее «Крыльев».
16:39 – Дзюба, Соболев и Зе. Почему Смолов мимо сборной?
29:54 – «Самая беспонтовая линия». Про вратарей сборной и Акинфеева.
36:40 – «Оренбург» и фарм-клубы. РПЛ – та же закрытая суперлига.
45:17 – Последний тур РПЛ. Предвкушаем!
48:05 – РОЗЫГРЫШ!

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021