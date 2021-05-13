Фанаты «Локо» включали «Самара-городок». Без такого финала нашему футболу жилось бы скучно

Нижегородцы шутили, что перед финалом Кубка кричали не фанаты «Локо» и «Крыльев Советов», а местные жители, которые закончили рабочий день. Ведь крики, эмоции и гул на набережной могут воспроизводить лишь они.
Неправда – это фанаты гостевых команд.
В Нижнем устроили громкий праздник, несмотря на перекрытие ремонтом улицы и отбойный молоток на Покровке, где привыкли отдыхать под тишину и слабый гул проходящих. В поездах Москва – Нижний (видел) и самолётах Самара – Москва/ Нижний (слышал) громко играли в крокодила (загадывали слова и объясняли их при помощи подручных средств), а в городе гудели во время фанатских распевок и прогулок вдоль набережной.
Финал Кубка. Песни. Счастливые люди взяли выходной и гуляли по улицам, где снимали фильм «Жмурки». Где-то там же прогуливались футболисты, а фанаты мечтали их встретить, отслеживая социальные сети клубов. Поклонники «Крыльев» шли к стадиону в футболках «Кубок искупаем в Волге» и с клубными флажками на рюкзаках. Фанаты «Локо» арендовали электросамокаты и включали «Самара-городок» для поддержания интриги в матче и бодрости болельщикам соперника.
Изящно.
Изящная интрига случилась лишь в первом тайме, когда забили «Крылья». Всё что дальше – сценарий матча, когда есть старший и младший брат. Когда слабый доминирует лишь в первом тайме, но глобально и по ходу матча проигрывает. Это было заметно, когда игроки «Крыльев» не могли выйти из-под прессинга, отобрать мяч у Смолова или когда Сергеев – лучший бомбардир в истории ФНЛ – кусал губы, растерянно смотрел в сторону партнёров и не мог пробить и Гильерме, и створ его ворот.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Когда один доминирует, начинается драма другой команды. Чтобы её прочувствовать, я ходил на фанатскую трибуну самарцев, где кричали «Вперёд за Крылья», подпрыгивали во время выхода в контратаки, но не были уверены в успешном нападении. Как это прочувствовать? Не было жизни на трибунах, многие сидели и ждали момента – прямо как «Крылья» – ждали, что Пабло или Чорлука покатят назад, Гильерме ошибётся или же Смолов устроит контратаку на собственные ворота.
***
История «Крыльев» – совсем не драма. Команда вышла в РПЛ с первого места, впереди не будет еврокубков, а середина таблица в следующем сезоне кажется отличным планом. Но посмотрю на матч со стороны Самары. Первый финал со времён финала Кубка России в «Лужниках» в 2004-м, о клубе наконец говорят, Корниленко забил в прощальном матче, а в команде числятся бывшие сборники Комбаров и Канунников.
Для Самары – грустный момент. Сергеев не забил, «Крылья» упустили еврокубки, а главный тренер «Локо» Николич признал, что в первом тайме его «Локо» был лучше и в перерыве пришлось успокаивать команду. Весёлый день для болельщиков «Крыльев» закончился?
Совсем нет.
Про «Крылья» хочется узнавать!
Более того – под материалами про самарскую команду на «Чемпионате» комментариев больше, чем под текстами про некоторые клубы РПЛ.
«Крылья» боролись так, что на их трибунах верили до третьего гола «Локомотива».
А ещё соперник говорил про «Крылья» не меньше, чем про «Локо».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
***
Весёлый день в Нижнем Новгороде закончился. Без интриги, но с результатом, который временно рушит теорию «чудеса случаются», но всё равно выступает за интригу в матчах РПЛ против ФНЛ и преподносит идею Кубка России.
После дня в Нижнем есть ровно две эмоции.
Спасибо «Локо» и «Крыльям» за энергичный финал. Если бы не вы, нашему футболу бы жилось скучно.
А финал, начавшийся с весёлого поезда и закончившийся драмой команды ФНЛ, – это всегда запомнится. Вот увидите!
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