Санчо установил рекорд Кубка Германии. Холанду потребовался тайм, чтобы его побить

Футболисты дортмундской «Боруссии» отметились рекордами в финальном матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (4:1).



Главным героем первого тайма стал полузащитник «шмелей» Джейдон Санчо. Англичанин открыл счёт уже на 5-й минуте, а незадолго до свистка на перерыв, после гола нападающего Эрлинга Холанда, забил второй мяч и довёл счёт до разгромного. Как сообщает Opta, англичанин стал самым молодым автором дубля в финале Кубка Германии. На тот момент ему был 21 год и 49 дней.



Рекорд Санчо прожил недолго. В концовке матча, на 87-й минуте, Холанд оформил дубль и превзошёл достижение Джейдона. Норвежец забил два мяча в решающей встрече Кубка Германии в возрасте 20 лет.



«Боруссия» завоевала Кубок Германии в пятый раз в своей истории. До этого в последний раз трофей доставался «шмелям» в 2017 году.

«Боруссия» сменила название клубного аккаунта в «Твиттере» после завоевания Кубка Германии