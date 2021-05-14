Санчо установил рекорд Кубка Германии. Холанду потребовался тайм, чтобы его побить

Футболисты дортмундской «Боруссии» отметились рекордами в финальном матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (4:1).
Главным героем первого тайма стал полузащитник «шмелей» Джейдон Санчо. Англичанин открыл счёт уже на 5-й минуте, а незадолго до свистка на перерыв, после гола нападающего Эрлинга Холанда, забил второй мяч и довёл счёт до разгромного. Как сообщает Opta, англичанин стал самым молодым автором дубля в финале Кубка Германии. На тот момент ему был 21 год и 49 дней.
Рекорд Санчо прожил недолго. В концовке матча, на 87-й минуте, Холанд оформил дубль и превзошёл достижение Джейдона. Норвежец забил два мяча в решающей встрече Кубка Германии в возрасте 20 лет.
«Боруссия» завоевала Кубок Германии в пятый раз в своей истории. До этого в последний раз трофей доставался «шмелям» в 2017 году.
- 14 мая 2021
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