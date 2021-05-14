«Боруссия» сменила название клубного аккаунта в «Твиттере» после завоевания Кубка Германии

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» отреагировала на завоевание клубом пятого Кубка Германии, сменив название аккаунта в «Твиттере» на «Победитель кубка 2021».

Напомним, что встреча с «РБ Лейпциг» состоялась вчера, в среду, 13 мая, на нейтральном стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) и завершилась победой дортмундского клуба со счётом 4:1. Дублями отметились нападающие «Боруссии» Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо.



Уже на 5-й минуте встречи Санчо открыл счёт в матче, поразив ворота с края штрафной площади. На 28-й форвард дортмундцев Эрлинг Холанд увеличил преимущество команды. На 45+1-й минуте Санчо оформил дубль, доведя разницу в счёте до трёх мячей. После консультации с системой VAR главный арбитр встречи Феликс Брих засчитал взятие ворот. «Лейпциг» отыграл один мяч на 71-й минуте усилиями полузащитника Дани Ольмо. Испанец нанес красивый удар с линии штрафной. Но на 88-й минуте Эрлинг Холанд обеспечил разгромную победу своему клубу, поразив ворота по центру. Этот гол стал 39-м в 39 играх за «Боруссию» в этом сезоне.



Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» 4:1.