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«Боруссия» сменила название клубного аккаунта в «Твиттере» после завоевания Кубка Германии

«Боруссия» сменила название клубного аккаунта в «Твиттере» после завоевания Кубка Германии
Футбол / Германия 0

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» отреагировала на завоевание клубом пятого Кубка Германии, сменив название аккаунта в «Твиттере» на «Победитель кубка 2021».

Напомним, что встреча с «РБ Лейпциг» состоялась вчера, в среду, 13 мая, на нейтральном стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) и завершилась победой дортмундского клуба со счётом 4:1. Дублями отметились нападающие «Боруссии» Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо.

Уже на 5-й минуте встречи Санчо открыл счёт в матче, поразив ворота с края штрафной площади. На 28-й форвард дортмундцев Эрлинг Холанд увеличил преимущество команды. На 45+1-й минуте Санчо оформил дубль, доведя разницу в счёте до трёх мячей. После консультации с системой VAR главный арбитр встречи Феликс Брих засчитал взятие ворот. «Лейпциг» отыграл один мяч на 71-й минуте усилиями полузащитника Дани Ольмо. Испанец нанес красивый удар с линии штрафной. Но на 88-й минуте Эрлинг Холанд обеспечил разгромную победу своему клубу, поразив ворота по центру. Этот гол стал 39-м в 39 играх за «Боруссию» в этом сезоне.

Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» 4:1.

«Боруссия» Дортмунд стала обладателем Кубка Германии, обыграв в финале «РБ Лейпциг»
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