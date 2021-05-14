Сергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Тамбовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков пропустит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Деян Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе и у него не получилось провести ни одного занятия в общей группе. После двух недель восстановления был шанс, что он уже практически готов, но все пошло чуть-чуть медленнее из-за определенных моментов, связанных с реабилитацией. Самый главный приоритет в его случае — быть готовым к Евро, чем он и занимается.
Что касается российских сборников, то тем, кому нужно отдохнуть, мы уже дали эту возможность, учитывая нюансы с искусственным полем в Уфе. В остальном — у них достаточно времени на отдых. Мы поддерживаем их состояние. У них будет неплохой вариант именно сыграть в заключительном матче сезона. Они будут играть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 14 мая 2021
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