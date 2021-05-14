«Парма» представила специальную форму в поддержку движения Black Lives Matter

Итальянская «Парма» презентовала специальную форму в поддержку движения Black Lives Matter.
Комплект выполнен в чёрном цвете, с меньшей видимостью спонсорских логотипов. Клуб сыграет в данной форме в матче 37-го тура итальянской Серии А против «Сассуоло». Данное решение поддержал американский владелец клуба Кайл Краузе.
«Мы все должны сыграть свою роль в борьбе с расизмом как на поле, так и за его пределами. «Парма» наденет эти майки, чтобы показать наше коллективное мнение и продолжить глобальную борьбу против ксенофобии и ненависти», — сообщил Краузе в официальном заявлении клуба.
Фото: parmacalcio1913.com
Все средства, собранные от реализации формы, пойдут в фонд Лилиана Тюрама по борьбе с расизмом, а также межкультурному центру иммиграции и международного сотрудничества в Парме.
- 14 мая 2021
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