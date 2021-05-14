Рамос поддерживает контакты с «ПСЖ» о возможном переходе. Он недоволен отношением «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ещё не определился со своим будущим.



Как сообщает издание Sport.es, президент мадридского клуба Флорентино Перес не собирается менять первоначальное предложение по продлению контракта. Он не хочет делать исключений для кого-либо, к тому же Рамос является возрастным игроком (35 лет) и пропустил слишком много встреч в последнем сезоне. Капитан «Реала» не доволен подобным отношением, поэтому начал поддерживать контакты с «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного перехода в стан французского клуба.



При этом отмечается, что если «Реал» сделает улучшенное предложение игроку, то он с удовольствием останется в команде.



Напомним, Серхио Рамос перешёл в мадридский «Реал» из «Севильи» в 2005 году за € 27 млн. За свою карьеру в клубе 35-летний защитник выиграл 5 чемпионатов Испании, два Кубка и четыре Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи «Реала» из-за травмы