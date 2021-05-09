Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи «Реала» из-за травмы

Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи «Реала» из-за травмы
Футбол / Испания 0

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи мадридского клуба в нынешнем сезоне из-за травмы, сообщает AS.

Ранее у футболиста был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. Сроки восстановления Рамоса не сообщаются.

По информации источника, Рамос может не выйти на поле в последних матчах «Реала» в текущем сезоне, чтобы не усугублять повреждение. Травма может сказаться на выступлении Рамоса на предстоящем чемпионате Европы.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Действующий контракт Серхио с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года. С 2005 года Рамос вызывается в национальную команду Испании.

Серхио Рамос получил травму ноги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021