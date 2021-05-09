Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи «Реала» из-за травмы

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи мадридского клуба в нынешнем сезоне из-за травмы, сообщает AS.



Ранее у футболиста был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. Сроки восстановления Рамоса не сообщаются.



По информации источника, Рамос может не выйти на поле в последних матчах «Реала» в текущем сезоне, чтобы не усугублять повреждение. Травма может сказаться на выступлении Рамоса на предстоящем чемпионате Европы.



В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Действующий контракт Серхио с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года. С 2005 года Рамос вызывается в национальную команду Испании.

Серхио Рамос получил травму ноги