Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи «Реала» из-за травмы
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи мадридского клуба в нынешнем сезоне из-за травмы, сообщает AS.
Ранее у футболиста был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. Сроки восстановления Рамоса не сообщаются.
По информации источника, Рамос может не выйти на поле в последних матчах «Реала» в текущем сезоне, чтобы не усугублять повреждение. Травма может сказаться на выступлении Рамоса на предстоящем чемпионате Европы.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Действующий контракт Серхио с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года. С 2005 года Рамос вызывается в национальную команду Испании.
Серхио Рамос получил травму ноги
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