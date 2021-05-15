Зидан хочет уйти из «Реала» по окончании сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает TeleMadrid.
По информации источника, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб независимо от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.
Зидан возглавил «Реал» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб – с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании. В этом сезоне «Реал» в 36 турах набрал 78 очков и расположился на втором месте.
Ранее сообщалось, что среди потенциальных кандидатов на смену французу называлось имя Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является «Юве».
- 15 мая 2021
-
06:57
-
06:35
-
06:06
-
05:19
-
04:57
-
04:15
-
03:54
-
03:34
-
02:31
-
02:12
-
01:28
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:21
-
00:20
-
00:09
- 14 мая 2021
-
23:58
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17