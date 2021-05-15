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Зидан хочет уйти из «Реала» по окончании сезона

Зидан хочет уйти из «Реала» по окончании сезона
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает TeleMadrid.

По информации источника, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб независимо от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.

Зидан возглавил «Реал» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб – с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании. В этом сезоне «Реал» в 36 турах набрал 78 очков и расположился на втором месте.

Ранее сообщалось, что среди потенциальных кандидатов на смену французу называлось имя Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является «Юве».

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