Головин: русскому человеку непросто адаптироваться в Европе. Но для меня это в прошлом
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос об адаптации во Франции.
«Я отлично себя чувствую здесь. Счастлив в «Монако». Русскому человеку непросто адаптироваться в Европе. Но для меня это осталось в прошлом. Я очень счастлив. Мне не хочется говорить о будущем, потому что я сосредоточен на ближайших встречах.
Чем так сложна адаптация российского футболиста в Европе? Сложно объяснить. Возможно, присутствует чувство тоски по родине. Возможно, это часть русского менталитета, мы хорошо себя чувствуем в своей стране и предпочитаем защищать цвета российских клубов. Не так много россиян, играющих в Европе, но, я надеюсь, в будущем это изменится», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».
Головин: сейчас не лучшее время, чтобы думать о Евро
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