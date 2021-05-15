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Головин: русскому человеку непросто адаптироваться в Европе. Но для меня это в прошлом

Головин: русскому человеку непросто адаптироваться в Европе. Но для меня это в прошлом
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос об адаптации во Франции.

«Я отлично себя чувствую здесь. Счастлив в «Монако». Русскому человеку непросто адаптироваться в Европе. Но для меня это осталось в прошлом. Я очень счастлив. Мне не хочется говорить о будущем, потому что я сосредоточен на ближайших встречах.

Чем так сложна адаптация российского футболиста в Европе? Сложно объяснить. Возможно, присутствует чувство тоски по родине. Возможно, это часть русского менталитета, мы хорошо себя чувствуем в своей стране и предпочитаем защищать цвета российских клубов. Не так много россиян, играющих в Европе, но, я надеюсь, в будущем это изменится», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».

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