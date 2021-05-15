Головин: сейчас не лучшее время, чтобы думать о Евро

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что на финальном отрезке сезона не думает о предстоящем чемпионате Европы.

«Думаю, с тех пор, как перебрался в «Монако», мне удалось добиться прогресса, в том числе и с точки игрового ритма. Я был удивлён, на каких скоростях играют во Франции. Мне пришлось к этому адаптироваться. Когда мы играем с менее именитыми соперниками, то не можем действовать на поле медленно. В этом аспекте мне удалось добиться прогресса.



Что думаю о предстоящем Евро? Сложно говорить на этот счёт. Сейчас не лучшее время, чтобы об этом думать, потому что нам предстоит провести три непростых и важных матча. После окончания сезона у меня будет больше времени, чтобы думать об этом.



Нужно признать, что атмосфера в «Монако» — на высоте. Сеск и Кевин любят шутить. Мы как настоящая семья, думаю, именно так можно это описать. И это видно по нашей игре», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».