Кавазашвили: Промеса вернули в «Спартак» — и команда заиграла. Неужели в России нет своих?

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча и прокомментировал влияние нападающего московского клуба Квинси Промеса на игру команды.



«Ахмат» — команда боевая, но по мастерству сравнивать «Ахмат» и «Спартак» невозможно. Мотивация у нашего клуба сегодня будет запредельная. Все игроки хотят получить вознаграждение за выход в Лигу чемпионов. Это самая большая мотивация для игроков. Также футболисты будут бороться за шанс показать себя перед европейскими грандами, чтобы их куда-то пригласили.



Наша знаменитая советская футбольная школа сейчас находится в очень плохом состоянии. У нас за границей играют только Саня Головин и Лёша Миранчук. Промеса вернули в «Спартак» — и команда заиграла. Неужели в России нет своего Промеса? Сейчас нет, но это только из-за того, что мы нормально молодёжь выращивать не можем.



В следующем сезоне наши команды опять застопорятся в Лиге чемпионов. Класс нашего футбола гораздо ниже европейского: перегнали даже бывшие социалистические страны. Даже они играют по-европейски», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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