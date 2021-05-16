РПЛ выпустила заявление по поводу переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
Российская Премьер-Лига выпустила заявление по поводу переноса матча 30-го тура «Уфа» — «Арсенал».
«Решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — говорится в заявлении РПЛ.
В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. Начало матча было перенесено с 14:00 мск на 16:00 мск в связи с погодными условиями.
«Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) опустился на 15-е место и вылетел из РПЛ.
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