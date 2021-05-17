Дворцовый мост в Петербурге подсветили золотым в честь чемпионства «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» сообщила, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге подсветили золотым в честь чемпионства команды.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. За два тура до конца сезона ближайшие преследователи сине-бело-голубых потеряли математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга. По итогам 30 туров «Зенит» набрал 65 очков.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.