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Почеттино — о борьбе с «Лиллем» за чемпионство в Лиге 1: всё может случиться

Почеттино — о борьбе с «Лиллем» за чемпионство в Лиге 1: всё может случиться
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о борьбе с «Лиллем» за титул чемпиона Франции.

«В футболе самое главное — верить в свой успех. Всё может случиться. Мы должны сосредоточиться на своей игре в матче с „Брестом“ и надеяться, что „Лилль“ не одержит победу над „Анже“. Но перед этим нужно сконцентрироваться на финальном матче Кубка Франции с „Монако“. В „Лилле“ достаточно опытных игроков. На мой взгляд, всё будет зависеть от футболистов, от их физического и психологического состояния», — приводит слова Почеттино Goal.com.

«Лилль» в 37 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «ПСЖ» (79) — на втором месте. В заключительном туре нынешнего розыгрыша чемпионата Франции «Лилль» на выезде сыграет с «Анже», а «ПСЖ» проведёт встречу с «Брестом».

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