«ПСЖ» разгромил «Реймс» и сократил отрыв от лидера чемпионата до 1 очка
В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил «Реймс». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
На 10-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Юнис Абдельхамид. Спустя три минуты нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счёт, реализовав пенальти. На 24-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте защитник Маркиньос с передачи Неймара забил третий гол «ПСЖ». Четвёртый гол забил Мойзе Кин.
«ПСЖ» в 37 матчах набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Перед последним туром парижане отстают от «Лилля» на 1 очко. «Реймс» (42) находится на 13-м месте.
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
00:19
-
00:18
- 16 мая 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:39
-
22:31
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:36
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:08
-
21:06
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам