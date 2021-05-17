Сумасшествие на улицах Стамбула — «Бешикташ» празднует чемпионство. Видео

«Бешикташ» стал чемпионом Турции сезона-2020/2021. Болельщики клуба в свойственной себе горячей манере отпраздновали чемпионский титул, устроив настоящее сумасшествие на улицах Стамбула.
Как «Бешикташ» праздновал победу в турецкой Суперлиге
«Бешикташ» выиграл своё 21-е чемпионство в истории. До этого последний титул стамбульский клуб завоёвывал в сезоне-2016/2017. Чемпион турецкой Суперлиги попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов в «Путь чемпионов».
Напомним, в последнем туре турецкой Суперлиги титул чемпиона разыгрывали три стамбульских клуба: «Бешикташ» (81), «Галатасарай» (81) и «Фенербахче» (79).
«Галатасарай» принимал на своём поле «Йени Малатьяспор» и одержал победу со счётом 3:1, уступая по ходу игры. «Фенербахче» играл в гостях с «Кайсериспором», матч завершился волевой победой стамбульского клуба — 2:1. «Бешикташ» проводил гостевой поединок против «Гёзтепе», в котором победил со счётом 2:1.
- 17 мая 2021
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:38
-
22:37
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
21:56
-
21:50
-
21:41
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
20:58
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:47