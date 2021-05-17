Сумасшествие на улицах Стамбула — «Бешикташ» празднует чемпионство. Видео

«Бешикташ» стал чемпионом Турции сезона-2020/2021. Болельщики клуба в свойственной себе горячей манере отпраздновали чемпионский титул, устроив настоящее сумасшествие на улицах Стамбула.

Как «Бешикташ» праздновал победу в турецкой Суперлиге

«Бешикташ» выиграл своё 21-е чемпионство в истории. До этого последний титул стамбульский клуб завоёвывал в сезоне-2016/2017. Чемпион турецкой Суперлиги попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов в «Путь чемпионов».

Напомним, в последнем туре турецкой Суперлиги титул чемпиона разыгрывали три стамбульских клуба: «Бешикташ» (81), «Галатасарай» (81) и «Фенербахче» (79).

«Галатасарай» принимал на своём поле «Йени Малатьяспор» и одержал победу со счётом 3:1, уступая по ходу игры. «Фенербахче» играл в гостях с «Кайсериспором», матч завершился волевой победой стамбульского клуба — 2:1. «Бешикташ» проводил гостевой поединок против «Гёзтепе», в котором победил со счётом 2:1.