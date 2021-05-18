«Манчестер Сити» уступил «Брайтону», выигрывая по ходу матча в два мяча

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» прошёл матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт уже на 2-й минуте открыл полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган, опередивший защитника и головой пославший мяч в противоход голкиперу.

Видео гола Илкая Гюндогана:

На 10-й минуте защитник «горожан» Жоау Канселу сорвал выход один на один, прихватив нападающего хозяев Дэнни Уэлбека за футболку. Судья посчитал, что это был фол последней надежды, и удалил 26-летнего португальца.

Видео момента нарушения Жоау Канселу:

На 48-й минуте полузащитник «горожан» Филип Фоден совершил перехват в центре поля, убежал по флангу от защитника, ворвался в штрафную и с носка неотразимо пробил в дальний угол.

Видо гола Филипа Фодена:

Однако уже через две минуты вингер хозяев Леандро Троссард с мячом влетел в штрафную, на замахах раскидал трёх защитников и неотразимо пробил под перекладину.

Видео гола Леандро Троссарда:

На 72-й минуте полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс вырезал подачу в центр штрафной, а защитник Адам Уэбстер высоко выпрыгнул и кивком головы послал мяч в угол ворот.

Видео гола Адама Уэбстера:

Победу хозяева добыли на 76-й минуте — Адам Лаллана сделал передачу в штрафную, где защитник Дэниел Бёрн выскочил один на один и пробил — Эдерсон потащил, но со второй попытки 29-летний англичанин добил мяч в сетку.

Видео гола Дэниела Бёрна:

«Брайтон» в 37 матчах набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 83 очка — они досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии.