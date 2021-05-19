В конце матча между «Челси» и «Лестером» произошла массовая потасовка

Концовка встречи 37-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Лестер Сити» (2:1), проходившей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, была омрачена массовой потасовкой между футболистами.

Конфликт начался с грубой игры португальского защитника «Лестера» Рикарду. После чего немецкий игрок обороны «Челси» Антонио Рюдигер толкнул обидчика игрока своей команды, из-за чего и завязалось дальнейшее развитие конфликта, участие в котором принял даже вратарь «аристократов» Эдуард Менди.

«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.