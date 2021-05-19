«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, что на севере Англии, состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой «сорок» со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит на четвёртой добавленной к первому тайму минуте — вингер хозяев Аллан Сент-Максимен сделал передачу к краю чужой штрафной, далее полузащитник Джейкоб Мёрфи исполнил мягкий навес в центр, откуда хавбек Джозеф Уиллок головой поразил угол ворот, направив мяч в противоход вратарю.

Видео гола Джозефа Уиллока

«Ньюкасл» в 37 матчах набрал 42 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд» (20) — на последнем, 20-м месте. «Клинки» уже давно потеряли даже математические шансы на сохранение прописки в АПЛ.