Семак и Слуцкий назвали Дзюбу лучшим футболистом сезона в РПЛ

Главные тренеры команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Наставник «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место своего подопечного, нападающего Артёма Дзюбу. В тройку специалист также включил его партнёра по атаке Сердара Азмуна и полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.



Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, как и Семак, назвал лучшим Дзюбу. В топ-3 по его версии также входят два футболиста «Рубина» — хавбеки Хвича Кварацхелия и Денис Макаров.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».