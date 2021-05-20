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Семак и Слуцкий назвали Дзюбу лучшим футболистом сезона в РПЛ

Семак и Слуцкий назвали Дзюбу лучшим футболистом сезона в РПЛ
Михаил Рождественский
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Главные тренеры команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.

Наставник «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место своего подопечного, нападающего Артёма Дзюбу. В тройку специалист также включил его партнёра по атаке Сердара Азмуна и полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, как и Семак, назвал лучшим Дзюбу. В топ-3 по его версии также входят два футболиста «Рубина» — хавбеки Хвича Кварацхелия и Денис Макаров.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».

Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса
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