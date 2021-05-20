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Кроос: если «Реал» не станет чемпионом, то в том числе из-за судейства в игре с «Севильей»

Кроос: если «Реал» не станет чемпионом, то в том числе из-за судейства в игре с «Севильей»
Михаил Рождественский
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выразил мнение, что на положение «сливочных» в чемпионской гонке повлияло судейство в матче 35-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:2).

Напомним, главный арбитр Хуан Мунуэра во втором тайме встречи при помощи VAR отметил пенальти в пользу «Королевского клуба» и назначил одиннадцатиметровый удар в их ворота за нарушение в начале атаки.

«Такое происходит нечасто, но это был один из тех дней, когда я абсолютно не согласился с судьёй. Когда чувствуешь, что тебе усложняют положение таким образом, можно сказать только одно — такого не должно быть. Решение арбитра серьёзно повлияло на чемпионскую гонку. На мой взгляд, если мы не возьмём титул, то в том числе из-за этой ситуации. Для меня это очевидно. Не могу сказать, что грущу из-за этого. Скорее меня это злит», — приводит слова Крооса AS.

За тур до конца сезона первое место в турнирной таблице Примеры занимает «Атлетико», опережая «Реал» на два очка. В решающем матче «матрасники» сыграют с «Вальядолидом». В свою очередь «сливочные» встретятся с «Вильярреалом».

Как «Реал» готовится к финальной игре сезона:

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