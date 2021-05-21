Дмитрий Парфёнов останется главным тренером тульского «Арсенала»

Дмитрий Парфенов останется главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.



«Начнём с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял её в непростой момент, но сумел в итоге оставить в Российской Премьер-Лиге. Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить её к новому сезону», — цитирует Аджоева «Спорт-экспресс».



В матче заключительного 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (23) — на 14-м месте в таблице РПЛ.