Видеообзор перенесённого из-за жары матча «Уфа» — «Арсенал»

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. Начало матча было перенесено с 14:00 мск на 16:00 мск в связи с погодными условиями.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Уфы» Олег Иванов. На 33-й минуте Эванс Кангва сравнял счёт. На 43-й минуте защитник туляков Максим Беляев после навеса «Уфы» с углового и удара Тимура Жамалетдинова неловко подставил голову, срезав мяч в собственные ворота. На 52-й минуте защитник «Арсенала» Гиа Григалава пнул Бауэра и был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

Видеообзор матча «Уфа» — «Арсенал»

«Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (23) — на 14-м месте в таблице РПЛ.