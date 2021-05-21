Буффон стал целью «Монцы» Берлускони и Галлиани

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который покинет команду этим летом, может продолжить карьеру в Серии B.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», на 43-летнего футболиста нацелилась «Монца», которой руководят бывшие боссы «Милана» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Первый является президентом клуба, второй — исполнительным директором.



В нынешнем сезоне «Монца» была близка к выходу в Серию А. Команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице Серии B, а в стыковых матчах уступила «Читтаделле» (0:3, 2:0).



Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин.

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