Артём Дзюба рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что планирует завершить карьеру футболиста, когда почувствует, что перестал «тянуть» необходимый уровень.

«От чего зависит, когда завершу карьеру? Прежде всего — от здоровья. Если оно будет позволять — буду играть. Во-вторых, буду делать это, пока есть страсть. До сих пор не могу проигрывать даже на тренировках — меня это прямо убивает и злит. Третье: зависит от того, когда прекращу получать от всего этого удовольствие и перестану тянуть. Пусть это будет тяжёлый момент, но важно не пропустить. Многие его не замечают, хотя уже не могут конкурировать.

Но я надеюсь, что буду в этом плане адекватен и, если что, сам скажу: «Всё, спасибо!» И тем самым перестану мучить всех и прежде всего себя.

Ну, а пока у меня с «Зенитом» контракт ещё на год, плюс, возможно, продление ещё на сезон. В общем, на данный момент два года для себя отмеряю именно в плане того, что хочется взять новые трофеи. И, конечно, есть желание оставить след в истории «Зенита». Забить за него 100 долгожданных голов. Потом выйти на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Кержакова на первом догнать, наверное, нереально, но, с другой стороны, чем чёрт не шутит, если здоровье позволит и не попросят из команды (улыбается). Ну, или хотя бы приблизиться, может, получится. В общем, ближайшие два года, думаю, спокойно смогу отыграть.

Играть в ПФЛ, как Павлюченко? Так я не хочу — можно просто по любителям, дурачиться. Но и обрывать все сразу, наверное, нет смысла. Всё от предложений будет зависеть. При этом понятно, что в «Зените» уровень выше, чем у остальных клубов», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».