Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021.



Первое место занял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами и отдавший 6 результативных передач.



Вторым стал партнёр Дзюбы по атаке сине-бело-голубых Сердар Азмун. В топ-5 игроков сезона по версии «Чемпионата» вошли также полузащитники Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) и Хвича Кварацхелия («Рубин»).



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».