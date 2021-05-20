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Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии «Чемпионата»

Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии «Чемпионата»
Михаил Рождественский
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«Чемпионат» определил лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021.

Первое место занял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами и отдавший 6 результативных передач.

Вторым стал партнёр Дзюбы по атаке сине-бело-голубых Сердар Азмун. В топ-5 игроков сезона по версии «Чемпионата» вошли также полузащитники Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) и Хвича Кварацхелия («Рубин»).

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».

Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса
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